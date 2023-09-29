إقبال كبير على شواطئ مطروح قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من انطلاق العام الدراسي الجديد، إقبال المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالبحر في آخر أيام المصيف، وسط أجواء مشمسة وسماء صافية وطقس معتدل.

رواج في مصيف مرسى مطروح

وقال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم، في تصريحات خاصة، إن مدينة مرسى مطروح شهدت إقبالا كبيرا خلال المصيف هذا العام، وجميع الشواطئ تعمل بكامل طاقتها ومستمرة في أعمال خلال سبتمبر الجاري، وحتى أكتوبر المقبل، في ظل استمرار التوافد المستمر على مطروح، للاستمتاع بجميع المزارات السياحية والشواطئ والكورنيش.

توافد طيران الشارتر على مطروح

وأضاف محافظ مطروح، أن السياحة الأجنبية لا تزال مستمرة في التدفق من خلال رحلات الطيران الشارتر عبر مطاري مرسى مطروح الدولي والعلمين الدولي، والتي تحمل السائحين من الجنسيات المختلفة، بينها إيطاليا وأوزباكستان واليونان وغيرها من مختلف دول العالم.