إقبال المصطافين على شواطئ مرسى مطروح بعد استقرار حالة الطقس

شهدت مدينة مرسى مطروح إقبالا كبيرا من المصطافين وزوار المدينة الساحلية للاستمتاع بشواطئها الخلابة والطبيعة الساحرة في المياه الفيروزية الرائعة بعد استقرار حالة الطقس وانتهاء العاصفة دانيال، وقبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد.

سقوط أمطار الأسبوع الماضي

وكانت مدينة مرسى مطروح تعرضت الأسبوع الماضي للعاصفة دانيال، واستمر عدم استقرار حالة الطقس بها عدة أيام، تعرضت خلالها لسقوط أمطار غزيرة مع نشاط الرياح، وهبوب عواصف ترابية في بعض القرى سبقت الأمطار، وقامت الأجهزة المعنية بسحب مياه الأمطار من الشوارع.

أجواء مثالية على شواطئ مرسى مطروح

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن شواطئ مطروح استقبلت أعدادا كبيرة من المصطافين، وتشهد انتعاشة خلال الفترة الحالية، في ظل استقرار حالة الطقس، ما يعد فرصة مثالية للسباحة.

شواطئ مرسى مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ مرسى مطروح تزدحم بالزائرين، والتي تتميز بالمياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة، ومنها شاطئ روميل والفيروز وباب البحر والنخيل 1 والنخيل 2 والرميلة ومينا حشيش وعلم الروم والبسنت والليدو والبوسيت وكليوباترا والغرام والأبيض العام وزمردة الأبيض ولؤلؤة الأبيض وبلوبيتش، بالإضافة إلى شاطئ عجيبة، وتوفير جميع الخدمات على الشواطئ من فرق إنقاذ مدربة وكافتريات ودورات مياه وغرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى التنسيق بين إدارة الشواطئ في مجلس المدينة والمسؤولين عن رخص الشواطئ حول ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر في بعض الأوقات، للتنبيه على الزائرين.