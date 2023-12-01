محمود مسلم: جيل ما بعد 7 أكتوبر يختلف عما قبله.. وإسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن جيل ما بعد 7 أكتوبر يختلف عما قبل هذا التاريخ، لأنه لم يكتفِ بمتابعة القضية الفلسطينية فقط، ولكنه دخل معترك السياسة والاهتمام السياسي.

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «الغد»، أن هذا الجيل الذي لم يعد يهتم بالسياسة منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013، الآن يقود المقاطعة، وهذا تطور كبير في الأجيال.

وأشار إلى أن أمريكا التي حاولت تحسين سمعتها في المنطقة العربية بعد الزج بتيارات الإسلام السياسي في المنطقة، وما يسمى بـ«الربيع العربي»، أصبحت الآن في أسوء صورة ذهنية، وكل حديثها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان تبخر أمام الواقع في فلسطين وغزة.

ولفت إلى أن إسرائيل لم تسترد بالحرب سوى محتجز واحد في اليوم الأول من الحرب البرية وبعد ذلك لم تسترد أحدا من محتجزيها، وكل من استردتهم كان من خلال اتفاقيات ومقابل خروج أسرى فلسطينيين.

وأفاد بأن إسرائيل قالت إنها ستقضي على قادة حماس، إلا أن عدد من ينتمون لحماس أو المقاومة من الشهداء قليل للغاية بكل هذه الطائرات والصواريخ والقنابل، كما أنها تحدثت عن مشروع النزوح أو التهجير وهو أمر مرفوض مصريا ودوليا وفلسطينيا.

وأوضح انه بالمعايير التي بدأت بها إسرائيل حربها بشكل عام، فهي لم تحقق أهدافها، وبالتالي يجب أن يكون هناك تقدير للمقاومة.