محمود مسلم: مصر لا تزال تضغط على أمريكا وإسرائيل لاستمرار دخول الشاحنات لغزة

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه خلال أيام الهدنة دخل عدد كبير من الشاحنات إلى قطاع غزة، لكن كل المنظمات العاملة في فلسطين تؤكد أن ما دخل لا يفي باحتياجات الشعب الفلسطيني لأن الحياة داخل غزة بائسة من كل الاتجاهات.

وأوضح «مسلم» خلال لقائه في قناة الغد، اليوم، أن مصر لا تزال تضغط على أمريكا وإسرائيل لاستمرار دخول الشاحنات وتوقف الحرب أو وجود هدنة للمباحثات التي تؤدي إلى توقف الحرب بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده قائدا إسبانيا وبلجيكا مع الرئيس السيسي في الاتحادية، واتضح أن زيارتهما لرفح غيرت كثير من المفاهيم لديهما وهذا ما حدث مع سكرتير الأمم المتحدة عندما زار رفح، وأيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي، وكل من يزور رفح يكتشف المأساة الحقيقية، من شاحنات وسيارات وشباب يقف على الحدود للعبور ولكن إسرائيل تمنع كل هذه المساعدات أن تصل.

وتابع أن الموقف الأوروبي بدأ يتغير بشكل طبيعي لكنهم ما زالوا في كل خطاباتهم في الناتو وفي غيره، يتحدثون عن إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن الموقف الأوروبي تحسن نسبيًا عن الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي تحسن شفويًا باستثناء الهدنة، وما زالت المسافة بعيدة بين ما يتحدث عنه القادة الأمريكيون وبين ما يتم على الأرض، موضحًا أن أمريكا أدت دورًا رئيسيًا في الهدنة.