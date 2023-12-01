بـ27 جنيها.. توزيع السكر بأسعار مخفضة في قرى مركز طهطا بسوهاج

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، إنه يجري توزيع السكر بسعر 27 جنيهًا، والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة، في عدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية منها قرية بنهو وقرية بني عمار بمجلس قروى الصوامعة غرب.

توفير كميات من السكر والسلع الغذائية

ومن جانبه أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على أنه سوف يستمر العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها خلال الفترة المقبلة.

تخفيض أسعار السلع الأساسية

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق، وتفعيلًا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والحرص على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان، واستكمالا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.