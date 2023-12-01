محمود مسلم: أتمنى أن يفيق العالم ويحاكم إسرائيل على جرائم الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه يتمنى أن يفيق العالم ويحاكم إسرائيل محاكمة جنائية على جرائم الحرب التي ترتكبها يوميًا وكل لحظة ويفتخر بها.

نتنياهو يعلم أن اليوم الذى ستتوقف فيه الحرب سيخرج من الحكومة

وأضاف «مسلم» خلال استضافته، اليوم، عبر قناة الغد، أن نتنياهو يعلم أن اليوم الذي ستتوقف فيه الحرب سيخرج من الحكومة، وبالتالي هو مستمر في الحرب، كما أن الصحافة دفعت الثمن بدليل أن إسرائيل لا تعترف بحرية الرأي كما تحاول أن تشيع، وتحطم كل من يقف في طريقها، كما أنها تعتمد على الأكاذيب ولا تريد لأحد أن ينشر الحقيقة.

وتابع: «حاولت أمريكا أن تصدر القيم للعالم خلال السنين الماضية من حقوق إنسان وقانون دولي وإنسانية، وحتى الآن كل مرة يتحدث قائد أمريكي عن ضرورة عدم مراعاة النساء والأطفال، وكل يوم يسقط النساء والأطفال، النهارده الإسرائيليون كانوا يتحدثون عن منطقة عازلة في غزة، وقبل ذلك كانوا يتحدثون عن إدارة دولية لغزة أو تحت حكم دولي، وأمريكا كانت تتحدث منذ عدة أيام عن أن شكل السلطة الفلسطينية يجب أن يتغير بعد حرب غزة».

وتساءل رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قائلًا «السؤال الأهم هو متى تنتهى حرب غزة حتى نتحدث فى هذه السيناريوهات؟، مؤكدًا أن فلسطين بعد 7 أكتوبر لن تكون فلسطين قبل 7 أكتوبر، أقصد أنهم أيقظوا الحماس».

5 حروب خاضتها فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأكمل: «خلال الـ20 سنة الماضية خاضت فلسطين مع إسرائيل 5 حروب وإجمالي الحروب الخمس كان إجمالي الشهداء الفلسطينيين 4 آلاف، ونحن الآن وصلنا إلى عدد ضحايا 3 أضعاف الحروب الخمس، فحتى الآن سقط نحو 12 ألف شهيد فلسطيني، فنحن أمام كارثة إنسانية دولية كبيرة، ولا أعرف حتى الآن كيف لا ينتفض العالم؟.. وأقصد القادة وليس الشعوب».

فلسطين سوف تعود بعد حرب غزة أكثر توحدًا

وأوضح أنه من المؤكد أن فلسطين ستعود بعد حرب غزة أكتر توحدًا، والانقسامات بين الفصائل لن تعود، كما أن جيلا جديدا قد يقود فلسطين بعد ذلك، قائلا: «أتمنى رغم حزننا وبكائنا على الشهداء الفلسطينيين ألا تضيع دماؤهم هدرًا وأن تكون ثمنًا للسلام والحل الشامل والعادل للدولتين».