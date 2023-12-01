المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين

قال الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي، إنه اختص مؤتمر محافظة القاهرة بجزء لم يتحدث فيه من قبل بأي مؤتمر آخر لأنها قاهرة المعز ومدينة عالمية مثل باريس ولندن.

وأضاف يمامة على هامش مؤتمره الانتخابي الذي يعقد الآن بمنطقة المرج بالقاهرة، أن المصريين يختزلون مصر كلها في القاهرة لأهميتها وكلما يريد الفلاحون زيارة القاهرة يقولون: نازلين مصر، ولذلك يجب أن نفخر بها لأنها في قلب وعيون العرب والعالم كله ويجب أن نحافظ عليها.

الإصلاح التشريعي ضرورة

وأشار إلى أن محاور برنامجه الانتخابي تتضمن أنه لن يكون هناك إصلاح إلا بإصلاح التعليم، كما أن الإصلاح التشريعي ضرورة، فضلا عن التوازن بين السلطات واختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعودة اختصاص التشريع لمجلس الشيوخ.

وتطرق يمامة إلى القضية الفلسطينية قائلا: أخاطب المجتمع الدولي كله، وأقول إن غزة في عيون الوفد، والقضية الفلسطينية لا يكفيها أبدا الهتافات فهي مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات، فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد.

وتابع: هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وأتحدث فيها بصفتي أستاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات وهي أن غزة كانت تحت الإدارة المصرية حتى 67، فغزة والضفة ليست قطاع لأن الدولة لها عناصر ثلاثة؛ شعب وإقليم وإدارةن وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع.

لا لتصفية القضية الفلسطينية

وأشار إلى أننا نعترف بفلسطين ولها سفارة واتفاقية الدفاع المشترك تخاطب فلسطين وهناك التزام على العرب لفلسطين، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة، فإنها أصبحت تحكم نفسها بنفسها، وما يحدث الآن بعد الهدنة من عودة للقصف وإبادة الشعب الفلسطيني، ومن العجيب أن الإسرائيليين يقولون ببجاحة أنه تم تدمير 50% من مباني غزة فهل ننتظر ونشاهد ونشجب وندين ولذلك لا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: بعد 50 يوما من العدوان ما نراه تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، متسائلا أين سيتجه أهالي غزة بعد الدمار والتهجير، مشيرا إلى أن غزة ليست قطاع وكذلك الضفة الغربية.