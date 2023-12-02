«مستقبل وطن» بالأقصر ينظم مؤتمرا في إسنا لدعم الرئيس السيسي

تنظم أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، اليوم السبت، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.

خطة العمل خلال الفترة المقبلة

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن بالأقصر، برئاسة النائب محمد العماري، عقدت مؤتمرا جماهيريا حاشدا بنادي المدينة المنورة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، بحضور الإعلامي مصطفى بكري، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية في البرلمان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعمد ومشايخ القرى والآلاف من أهالي الأقصر.

الدعم الكامل للمرشح الرئاسي السيسي

وأكد الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، أن المؤتمرات الحاشدة تؤكد الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعياً جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالباً المصريين بالاحتشاد أمام صناديق الاقتراع لدعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادته ودعم استقرار الدولة المصرية.