قبل زيارة المعالم السياحية.. محافظ الأقصر يستقبل رئيسة المجر لبحث التعاون المشترك

استقبل محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية المجر، لدى وصولها المحافظة، على هامش زيارتها الرسمية الأولى لمصر.

توقيع اتفاق التآخي

وشهدت رئيسة جمهورية المجر، بحضور محافظ الأقصر، مراسم توقيع اتفاق التآخي والتعاون بين محافظة الأقصر، ومدينة سيكشفهيرفار بجمهورية المجر، الذي يمثلها عمدتها أندراس سير بالكو فيكس، الذي استقبله محافظ الأقصر مسبقًا بديوان عام المحافظة.

توثيق وأواصر الصداقة بين مصر والمجر

ويشمل اتفاق الصداقة والتعاون بين محافظة الأقصر ومدينة سيكشفهيرفار، توثيق العلاقات وأواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الطرفين، في مجالات الثقافة والفنون والعلوم والاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة والرياضة، عن طريق تبادل الوفود والخبرات وتنظيم وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات، والتعرف على ثقافة وتاريخ المدينتين ومواطنيهما، وتشجيع التواصل بين الشركات الاقتصادية أو التجارية والمجموعات الخدمية في المدينتين.

من جانبه رحب محافظ الأقصر، برئيسة جمهورية المجر، ضيفه عزيزة على أرض المحافظة، معربًا عن تقديره لحرصها على حضور مراسم توقيع اتفاقية التآخي، متمنيًا أن تسهم الاتفاقية في المزيد من التنامي للعلاقات الثنائية، وتعزيز مسارات التعاون المشترك بين الجانبين.

جولة سياحية لرئيسة المجر بالأقصر

وعلى هامش زيارة رئيسة المجر لمحافظة الأقصر، أجرت جولة سياحية لعدد من المزارات الأثرية، من بينها مقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي، كما زارت مواقع أعمال البعثة الأثرية المجرية العاملة بالبر الغربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل كاتالين نوفاك، رئيسة المجر بقصر الاتحادية في زيارتها الأولى لمصر، مشيدًا بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبها، ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.