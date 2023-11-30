«تموين الأقصر»: تحرير 33 مخالفة في حملات رقابية على الأسواق

شنت مديرية تموين الأقصر، حملات تموينية برئاسة وكيل وزارة التموين، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية وعدم التهاون مع المخالفين، لتحقيق الردع العام والخاص.

تحرير 33 محضرا

وأسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرا ومخالفة تموينية، منها 18 محضرا في مجال الاسواق، عبارة عن 12 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع، 6 محاضر غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية، في مجال المخابز تحرير 15 مخالفة تموينية، 5 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 انتاج خبز ناقص الوزن، 2 تصرف المخابز في عدد 5 شكارة دقيق بلدي، 1 توقف مخبز عن الانتاج في المواعيد الرسمية، 1 اختراق ماكينة (ضرب بطاقات بدون انتاج فعلي).

توزيع السكر

وأهابت المديرية بالمواطنين، الالتزام بالنظام أثناء عملية توزيع وبيع سلعة السكر الحر بمعارض المبادرات والمنافذ وفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة.

44 منفذا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وكانت مديرية تموين الأقصر، أعلنت استمرار مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، في 44 منفذا، منهم 7 معارض رئيسية، بالإضافة إلى فروع الشركة المصرية، وجهاز الخدمة الوطنية، ومبادرة أمان والسلاسل التجارية الكبرى، والسيارات المتنقلة.