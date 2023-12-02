عاجل.. نداء مهم من «العليا للفيروسات التنفسية» بشأن «المخلوي»

وجه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نداء مهم للأسر وأولياء الأمور، بشان ضرورة الاحتراس وأخذ الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من الفيروسات التنفسية، التي تنشط مع بدء فصل الشتاء وتغيرات الجو اليومية، التي منها الفيروس المخلوي وفيروس كورونا، والإنفلونزا الموسمية H1N1.

وأوضح رئيس صحة النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد انتشار الإنفلونزا الموسمية «h1n1»، وهي الأعلى في الإصابات، يليها فيروس كورونا والفيروس المخلوي، لافتا إلى أن جميعها يجري التعافي منها بالحصول على الأدوية اللازمة والراحة التامة، واستشارة الطبيب المختص، مع ضرورة الاهتمام التغذية السليمة والمشروبات المحفزة للمناعة.

وتابع رئيس «صحة النواب»، أن هناك متابعة مستمرة للوضع من قبل الجهات المعنية ابرزها وزراة الصحة، مؤكدا أن جميع الأدوية متوفرة في الأسواق ولا توجد بها أي أزمات.