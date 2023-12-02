سفير مصر في أستراليا: انتظام التصويت بالانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

أكد سفير مصر في أستراليا السفير محمود زايد، انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية منذ نحو ساعتين لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف لـ«الوطن» أن التصويت يسير بشكل منتظم، مشيرا إلى أن هناك 130 ألف مصري في عموم أستراليا يتم توزيعهم على 3 مقار انتخابية.

وأوضح أن التصويت يتم في السفارة المصرية في كانبيرا والقنصلية العامة في سيدني والقنصلية المصرية في ملبورن.