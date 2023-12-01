أبناء مصر بنيوزيلندا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ السفارة المصرية لدى نيوزيلندا، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني على التوالي.

وتعد الدائرة الانتخابية في ويلينجتون، أول الدوائر الانتخابية التي تستقبل الناخبين للتصويت في الانتخابات، وذلك في تمام التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

137 مقرا انتخابيا ببعثات مصر في الخارج

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة، مزودة بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

قائمة المرشحين على رئاسة مصر

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.