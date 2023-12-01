سفير مصر بتونس: قدمنا كل التسهيلات في الانتخابات الرئاسية

شهدت السفارة المصرية في تونس إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي بدأت يوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

إقبال كبير للجالية المصرية في تونس على الانتخابات الرئاسية

وأشاد السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، بإقبال الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن السفارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية التصويت، وقدمت كل التسهيلات الممكنة للمصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فهمي، أن السفارة عقدت عددًا من اللقاءات مع أعضاء الجالية خلال الفترة الماضية؛ لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وقد عكست تلك اللقاءات اهتمامًا كبيرًا من جانب الجالية بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وتوقع سفير مصر لدى تونس، أن يستمر الإقبال على التصويت خلال اليومين المقبلين.