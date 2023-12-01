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سفير مصر بتونس: قدمنا كل التسهيلات في الانتخابات الرئاسية

كتب:

منتصر سليمان
11:44 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

شهدت السفارة المصرية في تونس إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي بدأت يوم الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

إقبال كبير للجالية المصرية في تونس على الانتخابات الرئاسية

وأشاد السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، بإقبال الجالية المصرية، مشيرًا إلى أن السفارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان تيسير عملية التصويت، وقدمت كل التسهيلات الممكنة للمصوتين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فهمي، أن السفارة عقدت عددًا من اللقاءات مع أعضاء الجالية خلال الفترة الماضية؛ لحثهم على المشاركة في الانتخابات، وقد عكست تلك اللقاءات اهتمامًا كبيرًا من جانب الجالية بالمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وتوقع سفير مصر لدى تونس، أن يستمر الإقبال على التصويت خلال اليومين المقبلين.

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