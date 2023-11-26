مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مجددا نتيجة قصف إسرائيلي على سوريا

كشفت وسائل إعلام سورية عن خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة مساء اليوم الأحد، بعد انفجار ضخم ضرب العاصمة السورية، أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة في محيط منطقتي المزة والمعضمية، عقب دوي الانفجارات.

مطار دمشق الدولي يخرج من الخدمة

وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة نتيجة استهداف إسرائيلي، بعد يومين فقط من الهدنة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، التي تم التوصل إليها، برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم سماع دوي انفجارين على الأقل على مواقع في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة في دمشق تنتشر فيها ميليشيات غير سورية.

القصف يستهدف مدرج مطار دمشق الدولي

وأوضح مصدر في مطار دمشق الدولي، في تصريحات صحفية قبل قليل، أن القصف الإسرائيلي طال مدرج مطار دمشق الدولي، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكرت صحيفة «الوطن» السورية أن عدواناً إسرائيلياً جديداً استهدف مطار دمشق الدولي، مشيرةً إلى أنه تم تحويل مسار الطائرات القادمة إلى دمشق باتجاه مطاري حلب واللاذقية.

خروج متكرر للخدمة لمطار دمشق الدولي

الاستهداف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي جاء بعد أقل من 30 ساعة من عودته للعمل، حيث أعلنت سوريا خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة نتيجة قصف إسرائيلي وتحويل الرحلات الجوية المبرمجة إلى مطار اللاذقية الدولي.