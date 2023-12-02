عاجل.. الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق.. وموعد زيارة الزمالك

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وموعد زيارة الزمالك، بعد توجيه مجلس إدارة حسين لبيب دعوة إلى مجلس النادي الأهلي للتواجد في مقر النادي.

الأهلي يكشف تطورات الحالية الصحية للعامري فاروق.. وموعد زيارة الزمالك وأكد شلبي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، أن الحالة الصحية للعامري فاروق مستقرة في الوقت الحالي، تواصلنا مع طاقم طبي ألماني من أجل متابعة الحالة الصحية لنائب مجلس إدارة النادي الأهلي، وأكدوا أن الأطباء المصريين أتخذوا إجراءات سليمة خلال الفترة الماضية بنسبة 100%.

وتابع أن النادي الأهلي أرسل خطابا إلى الزمالك، تم التأكيد فيه على تأجيل الزيارة التي كان تم تحديدها إلى موعد لاحق، بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، بالتأكيد زيارة الزمالك ستتم عقب الاطمئنان على الحالة الصحية للعامري فاروق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

للاطلاع على تفاصيل الخبر اضغط هنا