صديق العامري فاروق يكشف مفاجأة بشأن مرضه: الأزمة بدأت منذ ولادته

مفاجأة جديدة فجرها الدكتور أحمد كامل، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن حالة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي تعرض لوعكة صحية حادة، تسببت في خضوعه لجراحات متعددة في المخ، من أجل إيقاف النزيف.

وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بحكم صداقته بالعامري فاروق، يطمئن بشكل مستمر على حالته الصحية من الجراح الذي أجرى له العمليات الجراحية التي خضع لها.

مفاجأة بشأن حالة العامري فاروق

أوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب: «العامري فاروق عنده وصلة شريانية وريدية غير طبيعية في الأم الجافية منذ الولادة، وهو ما يجعل الأمور غير طبيعية، لأنها ضعيفة وتزيد من احتمالات النزيف مع أي ارتفاع في ضغط الدم».

«العامري فاروق خضع للعديد من العمليات الجراحية، وقام بتركيب درنقة جهتي اليمين واليسار، كما أنه تعرض لجلطة في القدم أدت لمزيد من الجراحات، لأنه لا يمكن أن يتناول أدوية للسيولة في الوقت الحالي»، بحسب كامل.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

«حالته حرجة للغاية، وبعد أن تحسنت شهدت تراجعا مرة أخرى»، هكذا كشف كامل، الوضع الحالي للحالة الصحية للعامري فاروق.

وشدد على أن أكثر وأشهر المسببات لنزيف المخ: ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير، أو تناول أدوية السيولة دون جرعات محددة، وهو ما قام به عديد من المواطنين خلال فترة انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى زيادة حالات نزيف المخ.

بداية أزمة نائب رئيس الأهلي

ودخل العامري فاروق في غيبوبة منذ أكثر من 20 يوما، بعد تعرضه للإغماء بشكل مفاجئ داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، قبل حضور اجتماع المكتب التنفيذي، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، ويخضع للعديد من العمليات الجراحية العاجلة من أجل إيقاف نزيف المخ.

وكان حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي، كشف خلال الساعات الماضية، مرور العامري فاروق، بضغوطات نفسية في الفترة الأخيرة، قبل تعرضه للأزمة الصحية.