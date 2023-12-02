قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مداهمة منازل الشهداء بالضفة الغربية

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، بإطلاق الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، كما استمرت في سياسة الاقتحامات ومداهمة ممتلكات الفلسطينيين خاصة منازل الشهداء.

وأصيب شاب فلسطيني، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم جنود الاحتلال بلدتي صوريف شمال غرب الخليل، ويطا جنوب المحافظة، وداهمت عددا من المنازل، واستولت على أثاث من مقر «الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام»، وفقا لما ذكره وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلي الشهيدين الشقيقين مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

قوات الاحتلال تداهم منزل شهيدا فلسطينيا في حي راس العمود

واستشهد الشقيقان نمر، برصاص جنود الاحتلال، عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستوطنون في محطة انتظار حافلات.

وأشارت مصادر إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، داهمت منزل الشهيد خيري علقم في حي راس العمود ببلده سلوان، وقامت بلحام الأبواب والشبابيك لمنع الدخول اليهما لحين تنفيذ قرار هدمهما.

وفي وقت سابق، داهمت جنود الاحتلال، عدة منازل في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.وفي إطار الانتهاكات الإسرائيلية على العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 67 صحفيا وعاملا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.