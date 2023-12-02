عاجل.. موعد عودة أحمد فتوح والثنائي الموقوف لتدريبات الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موعد عودة الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، للتدريبات الجماعية للفريق بعد انتهاء قرار إيقافهم لمدة شهر خلال الفترة الماضية، على خلفية ما بدر منهم قبل مباراة زد في مسابقة دوري nile.

موعد عودة ثلاثي الزمالك للتدريبات الجماعية بعد انتهاء قرار إيقافهموأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق، عقب مباراة سوار الغيني في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية، والمقرر أن تقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

وتابع أن قرار مشاركتهم حتي هذه اللحظة لم يحسم، حيث إن هناك اتجاها داخل النادي لتجميد الثلاثي بشكل كامل حتى شهر يناير، مع الموافقة على العروض المقدمة لهم للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل رسمي، وتحقيق استفادة مالية من الثنائي في الميركاتو القادم.

محمد صبحي حارس مرمى الزمالك

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