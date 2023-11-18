تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إزالة سور نادي الزمالك النهري لـ9 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعويين رقمي 62533 لسنة 76/62531، المقامتين من رئيس نادي الزمالك السابق، ضد محافظ الجيزة وآخرين، لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

وطالب في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 50 و53 لسنة 2022، والصادر ضده، لإزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري، وذلك لصدور القرار من غير ذي صفة.

وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت القرار المذكور، في ديسمبر الماضي، بناءً على اعتراض مسؤولي حي العجوزة على ارتفاع السور الخاص بنادي الزمالك، وأرسلوا إنذارًا لإدارة النادي، للمطالبة بهدم بعض الأجزاء المخالفة في سور النادي، دون جدوى.

يشار إلى أن انتخابات نادي الزمالك، شهدت فوز حسين لبيب برئاسة مجلس الإدارة وقائمته بالكامل، في 21 أكتوبر الماضي.

وتقدم للانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية 22704 أعضاء، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 18966 صوتًا، والباطلة 3738.