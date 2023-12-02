البنتاجون: سنواصل العمل مع مصر وقطر من أجل عودة الهدنة في قطاع غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا، إن بلاده ستواصل العمل مع مصر وقطر وإسرائيل، من أجل العودة إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف أوستن، أنه خلال فترة الهدنة الإنسانية تم تحقيق نتائج مهمة فيما يتعلق بتحرير المحتجزين، ونقل حجم كبير من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفجر اليوم، واصلت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيتها وزوارقها، في قصف عدة مواقع في قطاع غزة، تتركز بشكل لافت في خان يونس، فيما أشارت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، إلى أن شظايا الغارات الجوية على منازل الفلسطينيين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» التي تأوي مئات النازحين.