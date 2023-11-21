البنتاجون: سنزود إسرائيل بصواريح دقيقة وأنظمة دفاع جوي

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها تعمل على مواصلة تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية من عيار 155 ملم وصواريخ موجهة دقيقة وأنظمة دفاع جوي.

توفير مساعدات عسكرية لإسرائيل

وأضافت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، ونقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية: «نوفر مساعدات عسكرية للقوات الإسرائيلية من مخزوننا داخل إسرائيل وأماكن أخرى».

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 46

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 46 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 13 ألف وإعلان وكالة الإغاثة نفاد الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يستهدف قصف المستشفيات والمساجد وكنائس وكثير من البنية التحتية في غزة.