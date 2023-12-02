اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر الجديد والأحياء الغربية من مدينة نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد والأحياء الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة، وداهمت القوات الإسرائيلية، عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أممي، إن الأسبوع الأخير أظهر ما يمكن حدوثه عندما تصمت الأسلحة، وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، في بيان، إنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض.

مسؤول أممي: خان يونس تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة

وأوضح جريفيث، أن الوضع في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، هو تذكير صادم لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد كبير في غضون ساعات، وجاءت تعليمات للأسر مجددا للإخلاء، وانهارت الآمال.