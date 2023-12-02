تراجع أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-12-2023

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-12-2023 انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق مقارنة بأسعار الحديد أمس، إذ سجل سعر الأسمنت الرمادي نحو 2281 جنيهًا وفقَا للمعلن من قبل المنصة الرسمية التابعة لبوابة الحكومة محققًا قيمة هبوط بلغت 60 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الأسمنت في مصر

وتتراوح أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق بحسب نوع الأسمنت واستخداماته فهناك أنواع تستخدم فقط في أعمال التسليح والخرسانات بينما يوجد أنواع أخرى تستخدم في أعمال التشطيب.

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم السبت2-12-2023 في المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل وهي كالتالي:

أسمنت حلوان 1950 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1920 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1935 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1900 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 1960 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1950 جنيها للطن.