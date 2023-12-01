انخفاض ملحوظ.. سعر الأسمنت في مصر اليوم الجمعة

سجل سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مصر، انخفاضا ملحوظا في بعض الأنواع، ويعد الأسمنت من أهم الصناعات الأساسية في مصر وأحد أهم المواد المستخدمة بالبناء والتشييد.

سعر الأسمنت في مصر

وتراجع سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 1 -12-2023، للعديد من الأنواع في ظل وجود كميات جيدة من المعروض منه في الأسواق المحلية، إذ يتراوح سعر الطن بين 1920 و2110 جنيهات، كما يختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إلى نسبة الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلية المصرية، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء، كالتالي:

أسمنت حلوان 1990 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1930 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 1930 جنيه للطن.

سعر أسمنت المعلم 1935 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1980 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 2000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2110 جنيهات للطن.

سعر أسمنت النصر 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1955 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 1940 جنيها للطن.