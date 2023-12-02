أشرف درويش رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار رقم 517 لسنة 2023، بتعيين المهندس أشرف محمد محمد درويش، رئيساً للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى ما تم عرضه وموافقة الوزير يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023.

الإدارة المركزية للموارد المائية والري

وجاء نص القرار بتكليف المهندس أشرف محمد محمد درويش، الشاغل لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لتوزيع المياه بـ«قناطر الدلتا» بمصلحة الري، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ بديوان عام الوزارة.

ويأتي تكليف المهندس أشرف محمد محمد درويش، خلفاً للمهندس رزق محمد عبد الجواد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري السابق، والذي بلغ السن القانونية للمعاش في شهر نوفمبر الماضي.