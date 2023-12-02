«تضامن كفر الشيخ» تنظم ندوة عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية في وحدة التضامن الاجتماعي بقرية محلة موسى، لأهالي القرية من السيدات والأمهات، في إطار الاهتمام بالمرأة في القرية والريف، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والسيد مخيمر، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمديرية، ووديع مجدي، مدير عام إدارة التنمية بالمديرية.

مناقشة المشكلات الاجتماعية

وتناولت الندوة أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية والأم المصرية في الريف، وكيفية التغلب عليها بحلول إيجابية، وكيفية تدخل الأم المبكر لحل مشكلات الأبناء، وطرق التربية الإيجابية في مراحل حياتهم المختلفة سواء في الطفولة أو مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب، كما تم التطرق إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية التي تؤثر في الريف مثل مشكلة الزواج المبكر وأخطاره.

كما تم توعية السيدات بضرورة الالتزام بالنظافة، وأنّ تكون الأم هي المُعلم الأول لنظافة أبناءها، وأضرار عدم الالتزام بالنظافة التي قد تؤدى إلى أمراض خطيرة.

تنمية الريف المصري

وحرصت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على إقامة حوار ومناقشة جماعية، استمعت فيها إلى آراء الأمهات الحاضرات لتفاعلهم، وإيجاد حلول لمشكلاتهم النابعة من داخلهم ومن تفكيرهم، مؤكدةً أنّ الهدف من هذه الندوات واللقاءات هو تنمية الريف المصري.