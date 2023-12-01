«أوقاف كفر الشيخ» تحقق رقما قياسيا في صكوك الأضاحي والإطعام

حققت مديرية أوقاف كفر الشيخ، رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام، بإجمالي مبلغ 4 ملايين و917 ألفا و600 جنيه حتى تاريخه متجاوزة إجمالي ما تم في العام الماضي بزيادة 67 ألفا و600 جنيه.

صرف إثابة قدرها 3 آلاف جنيه لمدير مديرية أوقاف كفر الشيخ

وقرّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إثابة الشيخ عطا بسيوني، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، بإثابة قدرها 3 آلاف جنيه لتجاوز مبيعات المديرية في الصكوك العام الماضي.

وأعرب الشيخ عطا بسيوني، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بتحقيق المديرية رقمًا قياسيًّا في صكوك الأضاحي والإطعام لعام 2023، بإجمالي مبلغ 4 ملايين و917 ألفاً و600 جنيه.

«بسيوني»: مستعدون لموسم بيع صكوك الأضاحي لعام 2024

وأكد «بسيوني»، لـ«الوطن»، استعداد مديرية أوقاف كفر الشيخ لموسم بيع صكوك الأضاحي لعام 2024 والذي يبدأ خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، وأنّ صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقا.

يذكر أنّ مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31 ديسمبر 2023، علمًا بأنّ هذه الإثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31 ديسمبر 2023.