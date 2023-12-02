«الصحة» تحذّر من مخاطرها.. 3 أطعمة تصيب الأطفال بالحساسية

حذرت وزارة الصحة والسكان، من 3 أطعمة من الممكن أن تسبب حساسية عند الأطفال، وهي: «الألبان، والفول السوداني، واللوز»، موضحة أنَّ هذه الأطعمة قد تسبب أعراضًا مختلفة عند الأطفال، مثل: الطفح الجلدي، والعطس، وسيلان الأنف، وصعوبة التنفس، وحتى النوبات التأقية.

ضرورة استشارة الطبيب قبل تقديم الأطعمة للأطفال

وطالبت وزارة الصحة، الآباء والأمهات بضرورة استشارة الطبيب قبل تقديم هذه الأطعمة لأطفالهم، خاصة إذا كان لديهم تاريخ عائلي للحساسية، كما حذرت من الحصول على الأدوية للأطفال دون استشارة الطبيب، حيث قد يؤدي ذلك إلى مخاطر صحية.

خط ساخن للتواصل

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى التواصل معها من خلال الخط الساخن 105 أو 15335، للاستفسار عن أي معلومات صحية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع فصل الشتاء، مؤكّدة توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وعدم وجود نقص في أكياس الدم ومشتقاته.