«الصحة» توضح طرق حماية الأطفال من الفيروس التنفسي المخلوي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن طرق الوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي للأطفال، قائلا: لابد من تجنب تقبيل الأطفال، وغسل اليدين والأسطح باستمرار، لافتا الى أنه من الفيروسات المنتشرة بكثرة خلال هذه الفترة بين الأطفال، وفترة الحضانة تتراوح من يومين إلى 6 أيام.

فترة الشفاء من الفيروس المخلوي التنفسي

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فترة الشفاء من الفيروس المخلوي التنفسي تكون أسبوعين لا أكثر، وتشمل أعراض الفيروس التنفسي المخلوي ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة فى التنفس، وسيلان في الأنف، والشعور بالخمل والكسل وزيادة في سرعة التنفس، مؤكدا أن الأطفال أكثر الفئات تأثرا بالفيروس التنفسي المخلوي، لقلة مناعتهم.

ضرورة تقوية الجهاز المناعي للأطفال

وطلب المصدر من المواطنين، ضرورة تقوية الجهاز المناعى للأطفال خلال هذه الفترة، فترة الانتقال من الصيف إلى الشتاء، مشيرا إلى أن تقوية الجهاز المناعي للجسم، تشمل مجموعة من المأكولات والمشروبات التي يجب على ولي الأمر الاهتمام بها، بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا، مؤكدا أن كل هذه الأمور سلاح فعال للوقاية الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.