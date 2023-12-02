بعد 33 عاما.. لم شمل بطل فيلم «Home Alone» مع والدته في هوليوود

بعد 3 عقود عرض فيلم «Home Alone»، حصل نجم الفيلم ماكولى كولكين على نجمة باسمه في ممر المشاهير في هوليوود، وحرصت الممثلة كاثرين أوهارا التي قامت بدور والدته في الفيلم على التواجد خلال الاحتفالية، وإلقاء كلمة في الحفل، إذ تحدثت عن تطور الممثل خلال 33 عامًا منذ فيلم «Home Alone» في التسعينيات.

وقالت كاثرين أوهارا في كلمتها خلال الاحتفالية: «فيلم Home Alone، كان وسيظل دائمًا بمثابة ضجة عالمية محبوبة عالميًا محبوبًا، والسبب الذي يجعل العائلات في جميع أنحاء العالم تتعلق بالفيلم ولا تستطيع أن تترك عامًا يمر دون مشاهدته هو ماكولى كولكين»، وفقا لمجلة «بيبول».

كاثرين أوهارا لـ ماكولي كولين: قدمت أداءا مثاليا في «Home Alone»

وأضافت «أوهارا» أن «كولكين» قدم أداءً مثاليًا بدور «كيفن ماكاليستر»، «أعلم أنك عملت بجد ولكنك جعلت التمثيل يبدو وكأنه الشيء الأكثر طبيعية الذي تقوم به على الإطلاق»، كما أشادت بحس الفكاهة لديه: «إنها علامة على الذكاء لدى الطفل ومفتاح البقاء على قيد الحياة في أي عمر».

واختتمت حديثها بـ«ماكولاي، تهانينا، أنت تستحق نجمتك في ممشى المشاهير في هوليوود، وأشكرك على إدراجي كوالدتك المزيفة التي تركتك في المنزل وحدك ليس مرة واحدة بل مرتين، للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، أنا فخور جدًا بذلك».