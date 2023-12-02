السيسي يبحث مع رئيس ليتوانيا تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب استمرار التنسيق فيما يخص الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.

تكثيف التعاون في مختلف المجالات

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أنّه تمّ استعراض عدد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي، إذ أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بنشاط عددٍ من الشركات الليتوانية في مصر، والتطلع لتكثيف التعاون في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية والأوروبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات من خلال رؤية مشتركة.

وتباحث وتبادل الرؤى بشأن كل من تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وكذا مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.