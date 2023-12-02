«حماة وطن» ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالدقهلية الاثنين

يستعد حزب حماة وطن في محافظة الدقهلية، لتنظيم أكبر مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة منية النصر في المحافظة، يوم الاثنين المقبل، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في دورة جديدة في ماراثون الانتخابات الرئاسية.

تنظيم أكبر مؤتمر لدعم ومساندة المرشح الرئاسي

يقول المهندس أحمد رعب، أمين حزب حماة وطن بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، سيتم تنظيم أكبر مؤتمر لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وهذا ليس أول مؤتمر للحزب، فحماة وطن دائما وأبدًا داعما للسيسي، وأقام العديد من المؤتمرات المساندة للمرشح الرئاسي، لأنه يستحق هذا، ويستحق كل الدعم لما قام به من إنجازات عديدة، لا تعد ولا تحصى، يكفي الأمن والأمان الذي تهنأ به مصر، لأن بعض المروجين للشائعات يقللون من هذا الإنجاز، ولكن عندما تنظر للبلاد المجاورة ما يحدث لها من دمار وتخريب وسلب للأوطان، ستدرك قيمة هذه النعمة جيدا.

سنظل ندعم ونساند مرشحنا السيسي

وأضاف «رعب»، سنظل ندعم ونساند مرشحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لحين انتهاء الانتخابات، نحن نبحث عن الأمان وعن الانجازات واستكمال ما تم بنائه، ونبحث عن حماية حدودنا وأمننا القومي، لذلك نقول نعم للسيسي رئيسا لمصر.