مؤتمر جماهيري في مشتول السوق لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد عمرو محجوب، المرشح السابق لمجلس النواب بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، مؤتمرا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر عدد من قيادات المحافظة السياسيين والتنفيذيين، من بينهم القمص مخائيل الشحات رئيس كنيسة كفر يوسف شحاتة، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، والشيخ محمد عرفة مدير الأوقاف بمركز مشتول السوق، والدكتور أحمد جاد مدير الادارة الصحية وليد حبيب محلل سياسي، وعدد كبير من الجماهير المؤيدين لخوض الرئيس الانتخابات والترشح لفترة رئاسية جديدة.

القضاء على الإرهاب في عهد السيسي

وقال عمرو محجوب، حول دعم الرئيس إن الرئيس نجح فى إعادة الأمن والأمان للبلاد بعد أن كان أوشك الإرهاب أن يسيطر على البلاد ويستفحل فيها، متابعا أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال سنوات حكمه ورئاسته لمصر بذل كل الجهود المخلصة والصادقة لتحقيق التنمية في جميع المجالات والقطاعات.

وتناول القمص ميخائيل الشحات، رئيس كنيسة كفر يوسف، في مؤتمر دعم الرئيس حول الدولة المصرية وما شهدته من إنجازات خلال الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شهدت إنجازات في جميع المجالات والقطاعات، موضحاً أن محافظات الجمهورية بأكلمها لمست واقعا من الإنجازات وتنمية، لا سيما محافظة الشرقية التي شهدت تطوراً في جميع القطاعات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية من مشروعات بنية تحتية، ومشروعات تنموية.

دعم القضية الفلسطينية

قال محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية كان واضحاً منذ البداية، وهو لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهجير الفلسطينين لأي مكان وخصوصاً سيناء، موضحا أن الرئيس نبه العالم بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.