«حملة السيسي»: الشعب المصري يثبت كل يوم عبقريته ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه

توجهت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي التحية للشعب المصري، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية.

وكتبت صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتوجه بالتحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يُثبت كـل يوم عبقريته الوطنيـة، ويؤكد على قـدراتـه الجبارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسـعى دومًا للبناء وتحقيق السـلام والتنمية».