طوابير المصريين بالإمارات في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 «صور»

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من الساعات الأولى لبدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج في الإمارات، والتي شهدت طوابير من الناخبين وتوافد كبير على مقار اللجان الانتخابية في مقري أبو ظبي ودبي بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.

وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.