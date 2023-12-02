طوابير المصريين بالإمارات في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 «صور»
كتب:
محمد سعيد الشماع
10:37 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
توافد المصريين بالامارات للتصويت في الانتخابات
استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لقطات من الساعات الأولى لبدء لجان التصويت في يومها الثاني للمصريين بالخارج في الإمارات، والتي شهدت طوابير من الناخبين وتوافد كبير على مقار اللجان الانتخابية في مقري أبو ظبي ودبي بدولة الإمارات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الساعات الأولى من اليوم الثاني.
وقالت الحملة الرسمية عبر منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.