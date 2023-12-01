«حملة السيسي» تستعرض لقطات من توافد المصريين بأمريكا للإدلاء بأصواتهم

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من بدء المواطنون المصريون في الولايات المتحدة في التوافد على مقري السفارة المصرية بالعاصمة واشنطن، والقنصلية العامة بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتبت الحملة الرسمية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»: «يمكنكم الآن مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، في أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357⁩».