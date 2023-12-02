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لليوم الثاني.. سيدات مصر بالسعودية يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات الرئاسة

كتب:

إسراء عبد العزيز
10:08 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
توافد السيدات على المقار الانتخابية بالسعودية

توافد السيدات على المقار الانتخابية بالسعودية

قبل بدء عملية تصويت المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، اجتمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية هناك، منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، أمام اللجان الانتخابية، حيث أن السيدات تصدرن المشهد في ظل حرصهن على النزول والمشاركة، بعد أن تفوق عددهن أمس الجمعة طوال اليوم.

السيدات يتصدرن المشهد داخل وخارج اللجان 

وظهرت الفتيات والسيدات من داخل وخارج اللجان الانتخابية في المملكة العربية السعودية، وهن يحملن علم مصر، وحرصن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري، واختيار الرئيس الذي يمثلهم في السنوات المقبلة.

السفارة قامت بجميع التجهيزات اللوجستية

منذ أمس الجمعة، وفرت السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية جميع التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، على تستمر عمليات الاقتراع حتى يوم الأحد حتى الـ 9 مساء، وفتحت السفارة المصرية بالسعودية والقنصليات أبوابها للناخبين من الساعة 9 صباح اليوم بتوقيتها المحلي.

 

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