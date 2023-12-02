تيسيرات كبيرة للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بسلطنة عمان

أكد السفير خالد عبد الحميد، رئيس اللجنة الانتخابية المصرية في سلطنة عمان، أنه قدم تيسييرات كبيرة للمصريين المقيمين في السلطنة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتصويت.

وقال السفير عبد الحميد، إنه سعى بكل الطرق الممكنة لمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، حتى لو كانت هناك مشكلة في جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهدف من وجود بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري هو التأكد فقط من شخصية الناخب حامل البطاقة أو الجواز.

وأشاد المستشار بنداري بجهود السفير خالد عبد الحميد في تيسيير عملية التصويت للمصريين في سلطنة عمان، مشيراً إلى أنه متواصل معه عبر تقنية الفيديو كونفرانس حال رغبته في التأكد من شخصية أي ناخب.

وأضاف المستشار بنداري أن هناك تابلت في السفارات المصرية في جميع أنحاء العالم يحتوي على قاعدة بيانات الناخبين، مما يسهل عملية التحقق من هوياتهم.

وعقد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماعًا مع عدد من سفراء ورؤساء اللجان القنصلية والسفارات المصرية في الخارج، وذلك للاطلاع على سير عملية التصويت في الخارج.

وبدأت عملية التصويت في الخارج يوم الجمعة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.