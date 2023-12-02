جامعة سوهاج: مجلة «الآثار والترميم» تحقق إنجازا كبيرا في قواعد البيانات الدولية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المجلة المصرية لدراسات الآثار والترميم «EJARS» حققت إنجازا كبيرا في معامل التأثير، وذلك في قاعدتي بيانات Scopus وClarivate، حيث حصلت المجلة على معامل تأثير (0,4) في قاعدة بيانات Scopus Cite Score، وحصلت على معامل تأثير (0,2) في قاعدة بيانات Clarivate Of Science ISI Web of Science.

وقال «النعماني»، إن هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث العلمي وتشجيع علمائها على النشر العلمي الدولي، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، موجها شكره للقائمين على إعداد المجلة، والدكتور محمد الجوهري مؤسس ورئيس تحرير المجلة.

زيادة عدد المجلات الصادرة من الجامعة

وأكد أن الجامعة تسير في اتجاهين رئيسين من خلال مركزها للنشر العلمي، الأول يتمثل في زيادة عدد المجلات الصادرة من الجامعة وكلياتها المختلفة لتغطي كافة التخصصات العلمية، أما الاتجاه الثاني والأهم يتمثل في تأهيل مجلات الجامعة المختلفة للإدراج عللا قواعد البيانات الدولية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن مجلة EJARS مدرجة على قاعدة بيانات سكوبس منذ 2019، وتصدر مرتين سنويا، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج من خلال مركز النشر العلمي ووحدات النشر العلمي بالكليات المختلفة تقوم بإصدار 19 مجلة علمية في التخصصات المختلفة، حصلت أغلبها على تقدير 7/7 في تصنيف المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة لخمس مجلات أخرى جديدة في طور الإصدار قريبا.