رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب كلية التربية زراعة 1000 شجرة مثمرة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات معسكر قوافل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وزراعة 1000 شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة، بحضور أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية التربية الرياضية.

حرص الجامعة على المشاركة بمبادرة 100 مليون شجرة

وأكد الدكتور حسان النعماني إن الجامعة حريصة على المشاركة في المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة مثمرة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بمجهودات الطلاب المشاركين في المعسكر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مثمناً دور كلية التربية الرياضية في خدمة المجتمع فهي الركيزة الأساسية في الجامعة للعمل الخدمي والعمل التطوعي.

زراعة 1000 شجرة بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد أنه تمت زراعة 1000 شجرة مثمرة بالكليات المختلفة داخل مقر الحرم الجامعي الجديد، بالتعاون مع طلاب من أجل مصر وبمشاركة 1200 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، مؤكداً أنه يتم تنظيم تلك المعسكرات بهدف غرس روح العمل الجماعي لدى الطلاب بما يُعزز قيم الانتماء والولاء وحب الوطن.