تخصيص 13 ألف متر لإنشاء ناد رياضي لمنسوبي جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء ناد رياضي اجتماعي لكل منسوبي الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، بهدف رعايتهم اجتماعيًا، لتحقيق الرضا الوظيفي، والذي ينعكس بدوره في تحسين أدائهم لمهامهم الوظيفية بالعمل بصورة إيجابية، ويسهم في رفع الروح المعنوية لهم.

تخصيص 13 ألف متر لنادي جامعة سوهاج

وفي هذا السياق تفقد «النعماني» موقع إنشاء النادي، وذلك في القطعة رقم 11 بمنطقة التوسعات الجنوبية 455 فدان، حيث تم تخصيص مساحة 13 ألف متر مسطح لإنشاء النادي.

رابطة اجتماعية لمنسوبي الجامعة

وأكد «النعماني» أن النادي سيكون بمثابة رابطة اجتماعية قائمة على أهداف سامية وغايات طيبة نبيلة، تهدف إلى تقوية أواصر الأخوة والصداقة بين كافة منسوبي الجامعة، مضيفا أن إدارة الجامعة أولت عناية فائقة واهتمام واسع بفكرة إنشاء النادي، وستقدم لها كافة السبل الكفيلة ليجعله واقع ملموس، إلى جانب أنه سيتم تأمين البنية التحتية اللازمة، ووضع الخطط والرؤى اللازمة لتحقيق أهداف النادي بما يلبي رغبات وطموحات كافة منسوبي الجامعة.

وأضاف «النعماني»، أن الجامعة قامت بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لإقامة النادي الرياضي، حيث أعلنت الوزارة عن موافقتها، وبناء عليه تم معاينة الموقع المزمع تخصيصه، والذي سيضم مساحات خضراء، وأخرى لممارسة كافة الألعاب الرياضية مثل ملعب خماسي كرة القدم وكرة السلة واليد وغيرها، إلى جانب حمام سباحة مما يؤهله ليكون نادٍ متكامل.