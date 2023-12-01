رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه يجب على الطلاب المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، جاء ذلك خلال فعاليات حفل ختام معسكر قوافل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع، داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة.

وحث «النعماني»، الطلاب على بذل قصارى جهودهم في خدمة الوطن ورفعته والمشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استمرار عجلة التنمية وإنجازات 10 سنوات

وأضاف «النعماني» أنه يجب على الطلاب الوقوف وقفة رجال يعبرون فيها عن آرائهم وان يقولوا للعالم أجمع نحن المصريون قادرون على بناء مستقبلنا وأن نستكمل المسيرة، من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتطوير.

عرض إنجازات الرئيس السيسي للطلاب

وبدأ حفل الختام لمعسكر جامعة سوهاج بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم كما تم عرض فيديو للمبادرات الرئاسية وإنجازات الرئيس السيسي في كافة القطاعات، وإنجازات الجامعة خلال 100 يوم ، وفيديو لأنشطة الطلاب خلال فترة المعسكر، كما اشتمل الحفل علي عدد من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية لفريق كورال الجامعة.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور حسان النعماني كل من ساهم في انجاح فعاليات المعسكر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والافواج الطلابية المتميزة المشاركين بالمعسكر.