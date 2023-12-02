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عاجل.. رمضان صبحي يحسم موقفه من الانضمام للزمالك

كتب:

أحمد أبوالليل
11:08 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
رمضان صبحي لاعب بيراميدز

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

ترددت أنباء، خلال الأيام الماضية، بشأن رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما ارتبط اسم اللاعب بإمكانية الانضمام لنادي الزمالك، خاصة بعدما فوجئ برغبة ناديه في تخفيض راتبه السنوي.

ويكشف موقع «الوطن سبورت» موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يرغب في تخفيض عقده في الوقت الحالي مع بيراميدز، الذي يتبع سياسة جديدة بشأن رواتب لاعبيه.

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