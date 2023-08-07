عاجل.. شرطان يحسمان مصير رمضان صبحي من الانتقال للزمالك

وضع مسؤولو بيراميدز شرطين للموافقة على رحيل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حالة وجود رغبة حقيقة من القلعة البيضاء للتعاقد مع اللاعب.

رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز

شرطا بيراميدز للموافقة على رحيل رمضان صبحي للزمالكووفقًا لمصدر داخل نادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن «شرطي بيراميدز للموافقة على انتقال رمضان صبحي للزمالك، إتمام النادي التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، والحصول على 3 ملايين و500 ألف دولار».

وأضاف المصدر: «حتى الآن لم يجر يتواصل نادي الزمالك رسميا مع إدارة بيراميدز، بشأن شراء اللاعب، وهذا أمر طبيعي في ظل مساعي النادي الأبيض إنهاء أزمة القيد أولا، قبل الدخول في مفاوضات للتعاقد مع لاعبين جدد».

رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز

هاني سعيد يتحدث عن رحيل رمضان صبحي يذكر أن هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن سبورت»، إن النادي يرحب ببيع رمضان صبحي، في حالة وصول عرض خارجي يليق باسم اللاعب وطموحات النادي من عائد بيعه.