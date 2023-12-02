لليوم الـ14.. «The Hunger Games» يحافظ على صدارة شباك التذاكر الأمريكي

لليوم الرابع عشر على التوالي يحافظ فيلم «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» على صدارة شباك التذاكر الأمريكي محققا إيرادات بلغت 1.6 مليون دولار، ليصل الإجمالي المحلي الذي حققه الفيلم 106 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية للفيلم بلغت 193 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني يأتي فيلم «Napoleon» الذي حقق 1.1 مليون دولار، بينما وصلت إيرادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية 38.6 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية فبلغت 86 مليون دولار، يليه في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة «Wish» بـ 569 ألف دولار، بينما حقق إيرادات على مستوى العالم بلغت 51.8 مليون دولار خلال 9 أيام في السينمات.

«Thanksgiving» يسجل 30 مليون دولار خلال 14 يوما في السينمات

ولم يحقق فيلم المركز الرابع «Trolls Band Together» سوى 516 ألف دولار، في شباك التذاكر لتصل إيراداته الكلية على مستوى العالم لـ 150 مليون دولار، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «Thanksgiving» بـ 338 ألف دولار، ليصل الإجمالي العالمي لـ 30 مليون دولار خلال 14 يوما.