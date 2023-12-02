عاجل.. «الصحة» تحذر من خطورة تجاهل إجراء مهم مع حديثي الولادة

حذرت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور من عدم إجراء المسح السمعي للطفل حديث الولادة خلال 28 يومًا من الولادة، مؤكّدة أنَّ ذلك قد يؤدي إلى ضعف أو فقدان السمع لدى الطفل.

وأوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة مجانية، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، مؤكّدة أنَّ الاكتشاف المبكر عن ضعف السمع يسهم في رفع معدلات الشفاء من المرض بنسب تصل إلى 90%.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ جميع الوحدات الصحية تعمل بالمبادرة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وتشمل جميع محافظات الجمهورية.