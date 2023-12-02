رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. «الصحة» تحذر من خطورة تجاهل إجراء مهم مع حديثي الولادة

كتب:

مريم الخطري
01:38 م | السبت 02 ديسمبر 2023
وزارة الصحة

وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور من عدم إجراء المسح السمعي للطفل حديث الولادة خلال 28 يومًا من الولادة، مؤكّدة أنَّ ذلك قد يؤدي إلى ضعف أو فقدان السمع لدى الطفل.

وأوضحت أن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة مجانية، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، مؤكّدة أنَّ الاكتشاف المبكر عن ضعف السمع يسهم في رفع معدلات الشفاء من المرض بنسب تصل إلى 90%.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ جميع الوحدات الصحية تعمل بالمبادرة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وتشمل جميع محافظات الجمهورية.

اقرأ المزيد:

حملة للتوعية ضد فقدان السمع عند الأطفال في 15 يناير

«الصحة» تحذّر من مخاطرها.. 3 أطعمة تصيب الأطفال بالحساسية

«الصحة» توضح طرق حماية الأطفال من الفيروس التنفسي المخلوي

«الصحة» تنصح بالعودة لارتداء الكمامات بسبب الفيروسات التنفسية المنتشرة

«الصحة الفلسطينية»: 109 شهداء إثر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.