انطلاق تصويت المصريين في غانا والسنغال وسيراليون باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانطلاق تصويت المصريين في كل من غانا وليبيريا والسنغال وسيراليون، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم السبت حتى الغد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.