سفير مصر لدى ماليزيا: حضور مكثف للتصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم

قال السفير رجائي توفيق سفير مصر لدى ماليزيا، إن هناك العديد من المواطنين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في لجان الاقتراع بدولة ماليزيا، خلال الساعات الأولى من انطلاق التصويت باليوم الثاني على التوالي، رغم وجود من يعمل بالخارج.

وأشار «توفيق» خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، إلى توافد العديد من الأسر والطلاب الجامعيين، موجهًا الشكر لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، لتيسيرها العملية الانتخابية على الجالية المصرية بالخارج.

تصويت المصريين في الخارج

ويستمر تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم السبت حتى الغد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.