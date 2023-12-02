قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال، سياسة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع القصف على قطاع غزة في اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وضع اليد على نحو 5 دونمات «4800 متر»، لأغراض عسكرية من أراضي حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في محافظات ومن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، اليوم، شابا فلسطينيا يدعى سامر الصيفي، بعد اقتحام منزله في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

في سياق منفصل، قالت وزارة خارجية بوليفيا الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، إنها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير مصيره، وحقه بالعودة لدياره وأرض أجداده، مؤكدة في بيان، التزام «لاباز»، مع كافة الجهود الدولية السلمية والتفاوضية التي تؤدي بالنتيجة إلى تعزيز قيام دولة فلسطين حرة مستقلة ذات السيادة بالحدود الدولية قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تماشيا مع القرارات الأممية.